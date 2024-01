Proteste gegen Rechts-Extreme und AfD

Demonstration gegen Rechts-Extremismus und gegen die AfD in Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch die Partei AfD kritisiert. Sie sagen: Alle Menschen in Deutschland sollen frei leben können. Nicht nur Deutsche, sondern auch Menschen aus anderen Ländern sollen hier leben dürfen. Das wollen Rechts-Extreme nicht. Sie wollen, dass Menschen in ihre Heimat zurückgebracht werden. Asyl-Bewerber zum Beispiel. Die Rechts-Extremen nennen das "Re-Migration". Das Wort "Re" bedeutet: "zurück". Es geht also um eine Migration zurück in ein Land.

Sie sagen: Auch eingebürgerte Menschen sollen Deutschland wieder verlassen. Also Menschen, die vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen sind und inzwischen einen deutschen Ausweis haben. Oder deren Familien schon vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Die Rechts-Extremen wollen auch: Wer nicht so denkt wie wir, muss Deutschland verlassen. Einige Rechts-Extreme haben im November über Pläne für die Abschiebung von ganz vielen Menschen gesprochen. Das Treffen war in der Stadt Potsdam. Auch Politiker von der AfD waren dabei. Auf den Demonstrationen haben deshalb viele Menschen gefordert: Wir müssen die AfD verbieten. Sie ist eine Gefahr für die Demokratie.

Manche Politikerinnen und Politiker sagen: Wir sollten prüfen, ob wir die AfD verbieten können. Andere meinen aber: Ein Verbots-Verfahren dauert lange und ist sehr aufwendig. Sie fordern: Wir müssen unsere Politik ändern, damit die Menschen uns und nicht die AfD wählen. Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er hat gesagt: Um deutsch zu sein, ist die Haut-Farbe oder die Herkunft egal. Bundes-Kanzler Scholz hat gesagt: Ich finde gut, dass so viele Menschen protestieren. Und: Es ist richtig, gegen Hass und Rassismus zu demonstrieren.