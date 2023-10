Demonstration gegen Terror und Anti-Semitismus

Bundes-Präsident Steinmeier spricht bei einer Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Die Demonstration war am Brandenburger Tor. Gewerkschaften, Vertreter von Kirchen und Politiker haben die Menschen aufgerufen, bei der Demonstration mitzumachen.

Bundes-Präsident Steinmeier hat gesagt: Deutschland steht fest an der Seite von Israel. Israel hat das Recht, sich gegen den Terror zu verteidigen. Steinmeier sagte auch: Der Terror von der Hamas trifft auch die palästinensischen Menschen im Gaza-Streifen. Steinmeier forderte: Vor allem Frauen, alte Menschen und Kinder müssen geschützt werden.

Es gab auch eine Demonstration am Alexander-Platz in Berlin. Dort haben Menschen demonstriert, die sich für die Palästinenser einsetzen. Es gab in Deutschland noch weitere Demonstrationen für die Palästinenser. Viele dieser Versammlungen waren friedlich. Es wurden aber auch Demonstrationen verboten. Die Polizei sagt: Diese Demonstrationen waren gegen Israel gerichtet. Dort ging es nicht um Frieden, sondern um Hass und Gewalt.