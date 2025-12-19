Nachrichten in
Einfacher Sprache


Preis für Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembele

Der Verband FIFA hat die besten Fußballer des Jahres geehrt. Die beste Spielerin ist Aitana Bonmati aus dem Land Spanien. Der beste Spieler ist Ousmane Dembele aus dem Land Frankreich.

Audio herunterladen
Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembele stehen gemeinsam auf der Bühne. Sie halten stolz einen goldenen Fußball vor sich. Das Das Bild ist von einer Preis-Verleihung aus dem Monat September.
Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembele. Das Bild ist von einer Preis-Verleihung aus dem Monat September. (AFP / FRANCK FIFE)
Dembele spielt für den Verein Paris Saint-Germain. Paris hat dieses Jahr die Champions-League gewonnen. Dembele hat viele Tore geschossen.
Bonmati ist Spielerin bei dem Verein FC Barcelona. Sie hat den Preis zum 3. Mal in Folge gewonnen.
Außerdem hat ein deutscher Sport-Arzt einen Sonder-Preis gewonnen. Er heißt Andreas Harlass-Neuking. Er ist Arzt bei dem deutschen Fußball-Verein Jahn Regensburg.
Bei einem Spiel von Regensburg ist ein Fan zusammengebrochen. Andreas Harlass-Neuking hat sehr schnell reagiert. Er hat dem Fan das Leben gerettet.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

zum Wörter-Buch