Preis für Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembele

Fußballerin Bonmati und Fußballer Dembele. Das Bild ist von einer Preis-Verleihung aus dem Monat September. (AFP / FRANCK FIFE)

Dembele spielt für den Verein Paris Saint-Germain. Paris hat dieses Jahr die Champions-League gewonnen. Dembele hat viele Tore geschossen.

Bonmati ist Spielerin bei dem Verein FC Barcelona. Sie hat den Preis zum 3. Mal in Folge gewonnen.

Außerdem hat ein deutscher Sport-Arzt einen Sonder-Preis gewonnen. Er heißt Andreas Harlass-Neuking. Er ist Arzt bei dem deutschen Fußball-Verein Jahn Regensburg.

Bei einem Spiel von Regensburg ist ein Fan zusammengebrochen. Andreas Harlass-Neuking hat sehr schnell reagiert. Er hat dem Fan das Leben gerettet.