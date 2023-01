Wirtschafts-Treffen

Bundeskanzler Scholz hat auf dem Welt-Wirtschafts-Forum in Davos gespochen. (Markus Schreiber / AP / dpa / Markus Schreiber)

Bei dem Treffen wird über Wirtschafts-Themen gesprochen. Es geht aber auch um die Lage in der Welt. Diesmal geht es besonders um Russlands Krieg gegen das Land Ukraine. Der deutsche Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat dazu in einer Rede gesagt: Deutschland wird die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen. Der Präsident von der Ukraine wurde per Video zugeschaltet. Er heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Die Waffen für sein Land müssen viel schneller geliefert werden. Die Verteidigung gegen Russland ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der General-Sekretär von den Vereinten Nationen heißt Antonio Guterres. Er hat in Davos gesagt: Es gibt in der Welt gerade sehr viele große Krisen. Die Länder müssen gemeinsam handeln.