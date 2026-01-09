Nachrichten in
Einfacher Sprache


Luke Littler wieder Welt-Meister beim Darts-Werfen

Der Engländer Luke Littler ist erst 18 Jahre alt. Er ist schon zum zweiten Mal Welt-Meister beim Darts-Werfen. Er hat die WM klar gewonnen. Littler wirft seine Pfeile genauer als alle anderen Spieler.

Audio herunterladen
Luke Littler zeigt mit dem Finger nach rechts und schaut jubelnd.
Der Engländer Luke Littler hat zum 2. Mal die Darts-WM gewonnen (Dave Shopland / AP / dpa )
Die Welt-Meisterschaften im Darts-Werfen sind jedes Jahr in London. London ist die Haupt-Stadt von England. Die WM ist in einem berühmten Gebäude. Es heißt Alexandra Palace. Es ist über 150 Jahre alt.
Luke Littler hat vor 2 Jahren zum ersten Mal bei der WM mitgemacht. Er hat erst im Finale verloren. Im vergangenen Jahr hat er dann zum 1. Mal das Turnier gewonnen. So jung hat das noch nie jemand geschafft.
In diesem Jahr hat Littler all seine Spiele klar gewonnen. Er konnte seinen Titel verteidigen. Auch das haben noch nicht viele Spieler geschafft. Littler ist erst der 4., der das bei der WM schafft.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Darts

    Darts ist eine Sport-Art. Bei Darts wirft man Pfeile auf eine Ziel-Scheibe. Die Scheibe hat mehrere Felder und Ringe. Sie haben unterschiedliche Farben. Für jeden Treffer gibt es Punkte. Für kleine Felder gibt es mehr Punkte als für große Felder. Darts wird in vielen Kneipen gespielt. Aber es gibt auch Welt-Meisterschaften. Besonders in dem Land Groß-Britannien ist Darts sehr beliebt.

  • London

    London ist die Haupt-Stadt von dem Land Groß-Britannien. Dort gibt es viele berühmte Bau-Werke. Zum Beispiel den Turm "Big Ben" oder die Brücke "Tower Bridge". In London ist auch der Palast von dem englischen König. Er heißt "Buckingham Palace".

zum Wörter-Buch