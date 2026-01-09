Luke Littler wieder Welt-Meister beim Darts-Werfen

Der Engländer Luke Littler hat zum 2. Mal die Darts-WM gewonnen (Dave Shopland / AP / dpa )

Die Welt-Meisterschaften im Darts-Werfen sind jedes Jahr in London. London ist die Haupt-Stadt von England. Die WM ist in einem berühmten Gebäude. Es heißt Alexandra Palace. Es ist über 150 Jahre alt.

Luke Littler hat vor 2 Jahren zum ersten Mal bei der WM mitgemacht. Er hat erst im Finale verloren. Im vergangenen Jahr hat er dann zum 1. Mal das Turnier gewonnen. So jung hat das noch nie jemand geschafft.

In diesem Jahr hat Littler all seine Spiele klar gewonnen. Er konnte seinen Titel verteidigen. Auch das haben noch nicht viele Spieler geschafft. Littler ist erst der 4., der das bei der WM schafft.