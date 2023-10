Synchron-Sprecher Thomas Danneberg. (imago images / Tinkeres / via www.imago-images.de)

Thomas Danneberg war zum Beispiel die Stimme von Arnold Schwarzenegger, Nick Nolte und John Travolta. Er hat aber auch Hör-Bücher und Werbe-Spots gesprochen. Danneberg hat in den 1950er Jahren eine Ausbildung am Theater gemacht und viele Jahre im Theater als Schauspieler gearbeitet. Er wurde 81 Jahre alt.

Es ist eine Besonderheit, dass in Deutschland Filme synchronisiert werden. In den meisten Ländern werden bei ausländischen Filmen Unter-Titel - also eine Übersetzung - eingeblendet.