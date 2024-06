US-Soldaten gehen am 6. Juni 1944 am Omaha-Beach in der Normandie an Land. Der D-Day leitete den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg ein. (picture alliance / akg-images / akg-images)

Deutschland wurde damals von den Nazis regiert. Diesen Tag nennt man D-Day. Das bedeutete für die Soldaten: An dem Tag geht es los.

Am Jahres-Tag gibt es viele Feiern. Da sind wichtige Politiker aus vielen Ländern dabei. Die größte Feier ist an einem Strand in der Normandie. Die Normandie ist ein Teil von Frankreich. Die meisten Soldaten kamen damals mit Schiffen aus England an den Stränden in der Normandie an.

Am D-Day kamen mehrere 1.000 Menschen ums Leben. Insgesamt starben bei der Befreiung der Normandie 100.000 Soldaten.