Große CSD-Parade in Köln

In der Stadt Köln gibt es 1 Mal im Jahr eine sehr große CSD-Parade. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Mit "queer" sind zum Beispiel Menschen gemeint, die nicht hetero-sexuell sind. Zum Beispiel Männer, die Männer lieben. Oder Frauen, die Frauen lieben. Oder Menschen, die sich nicht eindeutig als Frau oder Mann fühlen.

Die CSD-Paraden gibt es in vielen Städten auf der Welt. In Köln ist die Parade 1 Mal im Jahr. Der CSD in Köln ist eine der größten queeren Veranstaltungen in ganz Europa. Mehr als 1 Million Zuschauer waren am Wochenende bei dem CSD in Köln. Neben der Parade gab es noch viele andere Veranstaltungen von dem CSD.

In diesem Jahr ist die Stimmung aber etwas ernster. Der Grund: Immer mehr queere Menschen werden beleidigt. Manchmal werden die queeren Menschen auch angegriffen. Die Veranstalter sagen: Genau deshalb ist es wichtig, dass viele Menschen bei dem CSD mitmachen.