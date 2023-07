CSD-Parade in Köln

Viele von den Menschen bei der Pride-Parade in Köln haben sich bunt angezogen. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Das Wort "queer" ist Englisch und bedeutet: sexuelle Vielfalt. Gemeint sind zum Beispiel homo-sexuelle Menschen oder trans-sexuelle Menschen. Die Parade heißt auch CSD.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Köln haben sich verkleidet oder bunt angezogen. Viele hatten eine Regen-Bogen-Fahne dabei. Der Regen-Bogen ist ein Zeichen für sexuelle Vielfalt. Die Parade in Köln ist jedes Jahr. Manche sprechen von einer "Pride"-Parade. "Pride" ist englisch und bedeutet: Stolz.

Es gibt CSD-Paraden in vielen Städten in Deutschland und in der Welt. Die Parade in Köln ist eine von den größten auf der Welt. Das Motto war: "Für Menschen-Rechte". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zum Beispiel gefordert: Wir wollen die gleichen Rechte für alle Menschen. Und sie haben gesagt: Es gibt immer mehr Angriffe auf queere Menschen. Dagegen müssen wir etwas tun.