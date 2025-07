CSD

CSD ist die Abkürzung für "Christopher Street Day". Es ist der Name für viele Demonstrationen und Feste in der ganzen Welt. Mit den Demonstrationen und Festen erinnern Schwule und Lesben an einen Aufstand. Der Aufstand war im Jahr 1969. Er war in der amerikanischen Stadt New York, in einer Straße namens "Christopher Street". Dort hat die Polizei schwule Männer verfolgt und festgenommen. Aber die Schwulen haben sich gewehrt. Daran erinnern die Menschen heute beim CSD.