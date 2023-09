Neuer Corona-Impf-Stoff

Bundes-Gesundheits-Minister Karl Lauterbach hat sich wieder gegen das Corona-Virus impfen lassen. (picture alliance / AP / Lisi Niesner)

Lauterbach meint auch: Deutschland ist gut auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst und Winter vorbereitet. Lauterbach glaubt: In der nächsten Zeit wird es viele Ansteckungen geben. Es gibt aber eine bessere Kontrolle von den Ansteckungen. Außerdem sind viele Menschen geimpft oder hatten schon einmal eine Corona-Erkrankung. Die Menschen sind dann besser geschützt. Das heißt: Sie werden nicht so schwer an Corona erkranken.

Lauterbach glaubt: Es wird nicht mehr so strenge Regeln geben wie in der Corona-Pandemie vor 3 Jahren. Die Menschen können sich jetzt mit einer Maske schützen oder sie können sich testen lassen, wenn sie erkältet sind. Wer in ein Pflege-Heim geht, soll eine Maske anziehen.