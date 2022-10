Wieder mehr Corona-Fälle

In Deutschland müssen wieder mehr Menschen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus. (imago / imagebroker / Florian Bachmeier)

Wie viele Menschen sich angesteckt haben, ist unklar. Zuletzt sind fast 180 Menschen an einem Tag an einer Corona-Infektion gestorben. In der letzten Woche waren es ungefähr 90 Menschen an einem Tag. In einigen Kranken-Häusern gibt es nur noch wenige Betten auf den Intensiv-Stationen.

In den Kranken-Häusern und Pflege-Heimen fehlen jetzt schon viele Beschäftigte wegen einer Corona-Infektion. Die Ärzte-Gewerkschaft hat deshalb gefordert: Es muss wieder eine Masken-Pflicht in öffentlichen Räumen geben. Das heißt: Es sollen alle wieder einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Einige Bundes-Länder wollen wieder eine Masken-Pflicht einführen.

Impf-Experten haben geraten: Menschen ab 60 Jahren oder Menschen mit einer Vor-Erkrankung sollen sich mit dem neuen Impf-Stoff impfen lassen. Der Impf-Stoff soll bei den neuen Corona-Varianten besonders helfen.