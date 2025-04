In Europa ist die Erd-Erwärmung besonders stark. (picture alliance / abaca / Europa Press)

In dem Bericht schreiben Klima-Fach-Leute: Europa ist der Kontinent, auf dem es am schnellsten wärmer wird. Die Fach-Leute sagen: Das Jahr 2024 war in Europa bislang das wärmste Jahr überhaupt. Es hat auch viel extremes Wetter in Europa gegeben. Dazu gehören sehr starke Fluten, Überschwemmungen und Stürme. Deswegen sind in dem Jahr 2024 mehr als 300 Menschen in Europa gestorben.

Das Extrem-Wetter war in verschiedenen Teilen von Europa ganz unterschiedlich: Im Osten war es besonders heiß und trocken. Im Westen gab es sehr viel Regen.

Die Fach-Leute sagen aber: Es gibt auch gute Nachrichten. Denn in Europa gibt es mehr Strom aus Wind, Wasser und Sonne. Die Fach-Leute sagen: Das ist besser für das Klima. Und die Forscher sagen auch: Viele Städte bereiten sich besser auf extremes Wetter vor.