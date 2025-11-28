Klima-Konferenz beschließt keinen Stopp für Kraftwerke mit Öl, Kohle und Gas

Laut EU-Klimagesetz muss die Staatengemeinschaft neben bestehenden Zielen für 2030 und 2050 auch festlegen, um wie viel Prozent die Treibhausgase bis 2040 reduziert werden sollen (Imago / Jochen Tack )

Die EU-Staaten haben gesagt: Alle Länder sollen festlegen, wann sie diese Kraftwerke ausschalten. Denn aus den Schornsteinen dieser Kraftwerke kommt viel klima-schädliches Gas. Dadurch erwärmt sich die Welt schneller.

Das hat aber nicht geklappt. In der Abschluss-Erklärung von der Klima-Konferenz geht es nicht um Öl, Gas oder Kohle. Es steht nur drin, dass alle Länder freiwillig mehr tun sollen, um weniger klima-schädliches Gas zu produzieren. Die EU-Staaten haben bei der Erklärung trotzdem mitgemacht.