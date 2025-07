Verlag verbietet veränderte "Conni"-Bilder

Die Kinder-Bücher über "Conni" kennen fast alle Menschen in Deutschland. Die Bücher heißen zum Beispiel "Conni geht auf Reisen" oder "Conni kann nicht einschlafen". In der letzten Zeit gibt es im Internet viele Bilder, die so ähnlich aussehen wie die Titel-Bilder von den Conni-Büchern. Das hat der Verlag von den Conni-Büchern jetzt verboten.