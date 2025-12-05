"Tiny Bookshop" ist Computer-Spiel des Jahres

Das Spiel "Tiny Book-Shop" ist das beste deutsche Computer-Spiel des Jahres. (picture alliance / dpa / Wolf von Dewitz)

"Tiny Book-Shop" ist Englisch und heißt: sehr kleiner Buch-Laden. In dem Spiel geht es um den Besitzer von einem kleinen Buch-Laden. Er lebt in einer kleinen Stadt und muss dort Probleme lösen. Zum Beispiel kommen immer wieder viele Touristen in die Stadt und stören die Bewohner. Oder ein Freund von ihm möchte gerne ein Rock-Konzert geben, braucht dabei aber Hilfe. Gleichzeitig muss der Besitzer von dem Buch-Laden seinen Kunden Bücher empfehlen und genug Geld verdienen.

In dem Spiel geht es nicht wirklich darum, zu gewinnen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen verändern dann die Geschichten von den Menschen in der Stadt. Man nennt so ein Spiel auch "Cozy Game". Das bedeutet in etwa: gemütliches Spiel.

Auch andere Spiele haben Preise gewonnen. Zum Beispiel das Spiel "The Darkest Files". Das bedeutet: "Die dunkelsten Akten". In dem Computer-Spiel muss man Verbrecher aus der Nazi-Zeit finden und vor Gericht bringen.