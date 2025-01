Viele Menschen in Deutschland spielen "EA Sports FC 25". (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Ein Verband in Deutschland sagt: Kein Spiel wurde häufiger gekauft. Viele Menschen haben auch die Computer-Spiele "Call of Duty: Black Ops 6" und "Helldivers 2" gekauft. Das sind Spiele, in denen gekämpft wird. Diese Spiele dürfen nur von Menschen gespielt werden, die mindestens 18 Jahre alt sind. Es gibt auch echte Wett-Kämpfe von Profi-Spielern. Das heißt dann "E-Sports". "E-Sports" werden in Deutschland immer beliebter.

Viele Menschen in Deutschland spielen Computer-Spiele. Eine Statistik sagt: Kinder und Jugendliche spielen jeden Tag rund 95 Minuten. Jungen spielen häufiger als Mädchen. Jugend-Schützer sagen: Zu viel Computer-Spielen schadet Kindern und Jugendlichen. Sie sollten deswegen nicht so lange spielen. Außerdem spielen viele Kinder und Jugendliche Spiele, die eigentlich erst ab 18 Jahren erlaubt sind.