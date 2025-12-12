Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Coldplay ist die erfolgreichste Tournee-Band

Coldplay ist eine britische Pop- und Rockband. Sie ist weltweit erfolgreich. Viele Menschen kommen auch zu Konzerten von Coldplay. Nun hat eine Musik-Zeitschrift herausgefunden: Coldplay ist die erfolgreichste Tournee-Band in den letzten Jahren. Das bedeutet: Sie hat die meisten Konzert-Tickets verkauft.

Audio herunterladen
Zu sehen ist die britische Band Coldplay bei einem Konzert in London.
Sänger Chris Martin und die Band Coldplay bei einem Konzert in der Stadt London (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Bonnie Britain)
Die Musik-Zeitschrift heißt "Pollstar". Sie hat eine Untersuchung gemacht. Das Ergebnis: Coldplay hat in den Jahren von 2001 bis 2025 fast 25 Millionen Konzert-Tickets verkauft.
Auf Platz 2 folgt die Rock-Band U2. Sie hat gut 20 Millionen Tickets verkauft. U2 kommen aus Irland.
Der britische Sänger Ed Sheeran belegt Rang 3. Auf Platz 5 wird die Musikerin Taylor Swift aus dem Land USA genannt.
Insgesamt sind nur 4 Frauen auf der Liste. Neben Taylor Swift sind das Pink, Beyoncé und Madonna.
Bei der Auswertung ging es nur um die verkauften Karten. Die Einnahmen bei den Konzerten spielten keine Rolle.

Wörter-Buch

  • Band

    Eine Band ist eine kleine Gruppe von Menschen, die Musik machen. Es gibt meistens eine Sängerin oder einen Sänger. Die Musiker spielen auf Instrumenten, zum Beispiel auf Gitarren oder auf dem Schlagzeug. Sie machen unter anderem Pop, Jazz oder Rock. Das sind Musik-Arten. Es gibt viele unterschiedliche Musik-Arten. Das Wort "Band" kommt aus dem Englischen. Darum spricht man es auch englisch aus, es klingt dann wie "Bänd".

  • Rock-Band

    Eine Rock-Band ist eine Musik-Gruppe. Band wird englisch ausgesprochen: "Bänd". Rock ist eine bestimmte Art von Musik. Zu einer Rock-Band gehören meistens eine oder mehrere Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug und ein oder mehrere Sänger.

zum Wörter-Buch