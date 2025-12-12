Coldplay ist die erfolgreichste Tournee-Band

Sänger Chris Martin und die Band Coldplay bei einem Konzert in der Stadt London (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Bonnie Britain)

Die Musik-Zeitschrift heißt "Pollstar". Sie hat eine Untersuchung gemacht. Das Ergebnis: Coldplay hat in den Jahren von 2001 bis 2025 fast 25 Millionen Konzert-Tickets verkauft.

Auf Platz 2 folgt die Rock-Band U2. Sie hat gut 20 Millionen Tickets verkauft. U2 kommen aus Irland.

Der britische Sänger Ed Sheeran belegt Rang 3. Auf Platz 5 wird die Musikerin Taylor Swift aus dem Land USA genannt.

Insgesamt sind nur 4 Frauen auf der Liste. Neben Taylor Swift sind das Pink, Beyoncé und Madonna.

Bei der Auswertung ging es nur um die verkauften Karten. Die Einnahmen bei den Konzerten spielten keine Rolle.