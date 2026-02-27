Studie zum Treib-Haus-Gas CO2

Verbrenner-Autos produzieren Abgase. In den Abgasen ist CO2. (IMAGO / Joko )

Die Fach-Leute sagen: Es ist gut, wenn Regierungen sich auf eine Art von Klimapolitik konzentrieren: Entweder klare Regeln und Verbote oder Geld-Regeln wie Belohnungen und Abgaben. Wichtig ist: Zuerst muss man sich um die größten CO2-Verursacher kümmern. Das sind vor allem Strom-Erzeugung und Verkehr.

Für die Studie haben die Fach-Leute die Klima-Politik in 43 großen Ländern untersucht. Diese Länder verursachen zusammen 75 Prozent von dem weltweiten CO2-Ausstoß.

CO2 ist ein Treib-Haus-Gas. Es erwärmt die Erde. CO2 ist zum Beispiel in den Abgasen von Autos und oft auch im Qualm, der aus Schornsteinen kommt.