Nachrichten in
Einfacher Sprache


Studie zum Treib-Haus-Gas CO2

Wie können Länder schnell weniger CO2 ausstoßen? Das hat ein Forschungs-Team aus den Ländern Groß-Britannien und Deutschland untersucht. Das Ergebnis: Es muss viele Maßnahmen geben. Die Maßnahmen müssen sehr klar und sehr streng sein.

Audio herunterladen
Ein Auto stößt Abgase aus. Grauer Qualm kommt aus dem Auspuff.
Verbrenner-Autos produzieren Abgase. In den Abgasen ist CO2. (IMAGO / Joko )
Die Fach-Leute sagen: Es ist gut, wenn Regierungen sich auf eine Art von Klimapolitik konzentrieren: Entweder klare Regeln und Verbote oder Geld-Regeln wie Belohnungen und Abgaben. Wichtig ist: Zuerst muss man sich um die größten CO2-Verursacher kümmern. Das sind vor allem Strom-Erzeugung und Verkehr.
Für die Studie haben die Fach-Leute die Klima-Politik in 43 großen Ländern untersucht. Diese Länder verursachen zusammen 75 Prozent von dem weltweiten CO2-Ausstoß.
CO2 ist ein Treib-Haus-Gas. Es erwärmt die Erde. CO2 ist zum Beispiel in den Abgasen von Autos und oft auch im Qualm, der aus Schornsteinen kommt.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • CO2

    CO2 nennt man auch Kohlen-Dioxid. Es ist ein Gas. Es kommt in der Luft vor. Kohlen-Dioxid entsteht, wenn man etwas verbrennt. Es entsteht zum Beispiel, wenn Holz oder Heizöl brennen. Auch Autos stoßen Kohlen-Dioxid aus. Das liegt daran, dass im Motor Benzin oder Diesel-Kraft-Stoff verbrannt werden. Kohlen-Dioxid kann sehr gefährlich sein. Es ist nämlich ein so genanntes Treibhaus-Gas. Das bedeutet, dass es zur Erd-Erwärmung beiträgt. Also dazu, dass die Temperaturen auf unserer Erde steigen. Das nennt man Klima-Wandel.

  • Erd-Erwärmung

    Erd-Erwärmung heißt, dass es auf der Welt immer wärmer wird. Das passiert, weil immer mehr CO2-Gas in die Luft kommt. Man nennt das Gas auch Kohlen-Dioxid. Es entsteht, wenn man etwas verbrennt - zum Beispiel Benzin. Auch Autos stoßen CO2 aus. Durch CO2 steigen die Temperaturen auf unserer Erde. Das nennt man Klima-Wandel. Das istz gefährlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

zum Wörter-Buch