Chinesen feiern Neujahrs-Fest

Eine Laterne in Form von einem Drachen. In China ist der Drache ein Zeichen für Glück. (picture alliance / CFOTO)

Mehr als 170 Millionen Chinesen sind für den Feier-Tag zu ihren Familien gereist. Die Feiern dauern mehr als 2 Wochen. Es gibt viele besondere Bräuche in dieser Zeit: Die Häuser und Straßen sind geschmückt, oft in der Farbe Rot. Denn Rot steht in China für Glück. In den Familien werden rote Umschläge mit Geld verschenkt.

In manchen Städten gibt es Drachen-Tänze: Tänzer tragen an Stöcken einen langen Drachen über ihren Köpfen. Sie bewegen sich und es sieht so aus, als ob der Drache tanzt. Jedes Jahr steht in China unter einem Tier-Zeichen: Jetzt hat das Jahr des Drachen begonnen. Viele Menschen freuen sich darüber. Denn der Drache ist sehr beliebt in China. Er steht für Kraft und Glück.

Auch in anderen Ländern auf dem Kontinent Asien wird das Neujahrs-Fest gefeiert. Zum Beispiel in Vietnam, Singapur und Süd-Korea.