Gedenk-Stätte in Chile

Deutschland und Chile wollen eine Gedenk-Stätte bauen. (Deutschlandradio / Ute Löhning)

Das hat Bundes-Kanzler Olaf Scholz zusammen mit dem Präsidenten von Chile, Gabriel Boric, beschlossen. Scholz hat gesagt: Deutschland wird den Bau von der Gedenk-Stätte unterstützen.

Der Gründer von der "Colonia Dignidad" war ein Sekten-Führer. Er hieß Paul Schäfer. Er hat mit seinen Anhängern die Siedlung gebaut. Schäfer hat die Anhänger von seiner Sekte sehr schlecht behandelt. Die Menschen haben für ihre Arbeit kein Geld bekommen, Familien durften nicht zusammenleben und er hat Kinder sexuell missbraucht.

Außerdem wurden in den 1970er Jahren auf dem Gelände von der Sekte Gegner von der damaligen Militär-Diktatur in Chile gefoltert und ermordet. Die Gedenk-Stätte soll an all diese Verbrechen erinnern.