Chemnitz ist nun Kultur-Haupt-Stadt von Europa. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Bei dem Fest war auch der Bundes-Präsident. Er heißt Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier hat gesagt: Es gibt in Chemnitz sehr viel zu entdecken.

Das ganze Jahr gibt es nun in Chemnitz Kultur-Veranstaltungen. Es soll mehr als 1.000 Veranstaltungen geben. Es gibt Konzerte, Theater-Aufführungen und Ausstellungen. Die Ausstellungen sind in Museen, aber auch in Garagen und in Hallen von großen Fabriken. Im Sommer gibt es ein großes Festival. Und es gibt auch viele Veranstaltungen, bei denen man mitmachen kann.

Chemnitz ist eine große Stadt in dem Bundes-Land Sachsen. Früher hieß Chemnitz "Karl-Marx-Stadt". Das war, als es noch das Land DDR gab. DDR heißt Deutsche Demokratische Republik.

Die Europäische Union bestimmt, welche Stadt Kultur-Hauptstadt wird. Es sind jedes Jahr mindestens 2 Städte. In diesem Jahr sind es noch die Städte Gorizia in dem Land Italien und Nova Gorica in dem Land Slowenien. In den Kultur-Hauptstädten kann man erleben, wie verschieden die Kultur in Europa ist.