In Deutschland leiten viel mehr Männer als Frauen eine Firma

Immer noch gibt es weniger Frauen als Männer an der Spitze von einem Unternehmen. (IMAGO / Westend61 / IMAGO / Natalia Deriabina)

Im letzten Jahr waren 540.000 Frauen in Spitzen-Ämtern. Bei den Männern waren es 1,32 Millionen. Es hat in den letzten 11 Jahren kaum Veränderungen gegeben.

Menschen mit einem Spitzen-Amt leiten kleinere und größere Unternehmen. Oder diese Menschen sind Chef oder Chefin in einer Verwaltung. Wenn man Chef oder Chefin ist, verdient man auch mehr Geld.

Es gibt aber mehr Frauen als früher in den Aufsichts-Räten. Ein Aufsichts-Rat ist in großen Unternehmen. Er kontrolliert die Arbeit von den Chefs. Der Grund ist eine Änderung von den Gesetzen.