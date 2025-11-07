Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


In Deutschland leiten viel mehr Männer als Frauen eine Firma

In Deutschland leiten immer noch viel mehr Männer als Frauen eine Firma. In nur jedem 3. Spitzen-Amt ist eine Frau. Das hat das Statistische Bundesamt herausgefunden. Das Amt macht für die Bundes-Regierung Untersuchungen.

Audio herunterladen
Das Foto zeigt eine Frau in einem roten Blazer und mit einem Handy
Immer noch gibt es weniger Frauen als Männer an der Spitze von einem Unternehmen. (IMAGO / Westend61 / IMAGO / Natalia Deriabina)
Im letzten Jahr waren 540.000 Frauen in Spitzen-Ämtern. Bei den Männern waren es 1,32 Millionen. Es hat in den letzten 11 Jahren kaum Veränderungen gegeben.
Menschen mit einem Spitzen-Amt leiten kleinere und größere Unternehmen. Oder diese Menschen sind Chef oder Chefin in einer Verwaltung. Wenn man Chef oder Chefin ist, verdient man auch mehr Geld.
Es gibt aber mehr Frauen als früher in den Aufsichts-Räten. Ein Aufsichts-Rat ist in großen Unternehmen. Er kontrolliert die Arbeit von den Chefs. Der Grund ist eine Änderung von den Gesetzen.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Regierung

    Die Regierung bestimmt die Politik in einem Land. Sie besteht aus einem Regierungs-Chef und vielen Ministern. In Deutschland wählen die Bürger die Abgeordneten für den Bundestag. Diese Abgeordneten wählen dann die Regierung. Der Regierungs-Chef von Deutschland ist Bundes-Kanzler Friedrich Merz.

zum Wörter-Buch