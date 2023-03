Champions-League: Leipzig und Frankfurt verlieren

Der Fußball-Verein RB Leipzig ist in der Champions League ausgeschieden. Der Leipziger Spieler Will Orban bedeckt sein Gesicht. s Spieler Willi Orban reagiert nach dem Spiel. (Parnaby Lindsey / dpa )

Der Verein RB Leipzig hat das Rück-Spiel bei dem englischen Verein Manchester City mit 0 zu 7 verloren. Das Spiel war in England in der Stadt Manchester. Das Hin-Spiel war 1:1 ausgegangen.

Der Verein Eintracht Frankfurt hat gegen den italienischen Vein SSC Neapel mit 3 zu 0 verloren. Eintracht Frankfurt hat auch schon das Hin-Spiel mit 0 zu 2 verloren.

Das Spiel von Frankfurt war in dem Land Italien in der Stadt Neapel. Vor dem Spiel in Neapel hat es viel Gewalt von Fans gegeben. Fans haben sich gegenseitig angegriffen. Fans haben auch Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen.