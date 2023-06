Die Spieler von Manchester City bejubeln den Gewinn der Champions League. (IMAGO / Laci Perenyi / IMAGO / Laci Perenyi)

Die Champions League ist der wichtigste Fuß-Ball-Wettbewerb in Europa. Das Finale war in der Stadt Istanbul in dem Land Türkei. Das Sieg-Tor für Manchester City hat der spanische Fußball-Spieler Rodri geschossen. Bei Manchester City spielt außerdem der deutsche National-Spieler Ilkay Gündogan. Das Finale hätten beide Mannschaften gewinnen können. Auch Inter Mailand hatte im Spiel einige Chancen.

Manchester City hat in dieser Saison in der englischen Fuß-Ball-Liga außerdem die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Wenn eine Mannschaft das schafft, wird das Triple genannt. Das hat in England seit über 20 Jahren keine andere Mannschaft mehr geschafft.

Nach dem Champions League-Finale sind die Spieler von Manchester City am Montag zurück nach England geflogen. Die Fans von Manchester City wollten mit den Spielern zusammen den Gewinn von den 3 Titeln feiern. In Manchester gab es aber ein schweres Gewitter. Deswegen wurde die Feier verschoben. Am Nachmittag sind die Spieler dann auf einem Bus durch die Straßen gefahren und haben ihren Pokal gezeigt.