Bayern und Leipzig verlieren in der Champions League

Bayern München hat in der Champions League gegen den englischen Verein Aston Villa verloren. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Borussia Dortmund hat gegen Celtic Glasgow aus Schottland mit 7 zu 1 gewonnen. Der Dortmunder Karim Adeyemi hat bei dem Spiel gleich 3 Tore geschossen. Für Dortmund war es der höchste Sieg in einem Champions League Spiel.

Auch Bayer Leverkusen war erfolgeich. Der Verein hat gegen AC Mailand aus Italien mit 1 zu 0 gewonnen. Der VfB Stuttgart hat 1 zu 1 unentschieden gegen Sparta Prag gespielt. Das ist ein Verein aus dem Land Tschechien.

In diesem Jahr spielen 5 deutsche Vereine in der Champions League: Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart. Jede Mannschaft hat 8 Spiele in der Gruppen-Phase. Die besten 24 von 36 Mannschaften kommen eine Runde weiter.