Champions League: Bayern München weiter

Die Spieler vom Fußball-Verein Bayern München haben gegen Paris Saint-Germain gewonnen. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Oryk HAIST / SVEN SIMON)

Beide Spiele waren Teil vom Achtel-Finale. Das heißt: Der Verlierer scheidet aus. Der Gewinner kommt weiter.

Bayern München hat gegen den Verein Paris Saint-Germain gespielt. Das ist ein Fußball-Verein aus dem Land Frankreich. Das Ergebnis war 2:0 für Bayern München. Borussia Dortmund hat gegen den Verein Chelsea gespielt. Das ist ein Fußball-Verein aus dem Land England. Das Ergebnis war 2:0 für Chelsea.

Borussia Dortmund spielt in diesem Jahr nicht mehr in der Champions League. Bayern München ist weitergekommen. Der deutsche Verein spielt also im Viertel-Finale. Noch ist nicht klar, gegen wen sie spielen. Das wird nächste Woche ausgelost.