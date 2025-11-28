Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Gewinner und Verlierer bei Fußball-Champions-League

In der Champions-League haben 2 deutsche Fußball-Vereine ihre Spiele verloren. 2 andere deutsche Vereine haben gewonnen.

Audio herunterladen
Ein Bild vom Fußball-Spiel Bayern München gegen Arsenal London. Ein Spieler von den Bayern im schwarzen Trikot spielt den Ball.
Das Champions-League-Spiel am 16.11. 2025 beim FC Arsenal in London. Harry Kane vom FCBayern München spielt den Ball. (AP / dpa / Kin Cheung)
Der FC Bayern München hat gegen Arsenal London aus England verloren - mit 1 zu 3. Eintracht Frankfurt hat gegen Atalanta Bergamo aus dem Land Italien verloren - mit 0:3.
Das nächste Spiel für die beiden deutschen Vereine ist am 9. Dezember. Dann spielt Bayern München gegen Sporting CP aus dem Land Portugal. Eintracht Frankfurt spielt gegen den Verein FC Barcelona aus dem Land Spanien.
2 deutsche Vereine haben ihre Spiele gewonnen: Bayer Leverkusen gewann bei Manchester City mit 2:0. Borussia Dortmund hat gegen den FC Villareal aus Spanien mit 4:0 gewonnen. Diese beiden deutschen Vereine haben die nächsten Spiele am 10. Dezember.
Das Finale von der Fußball-Champions-League ist am 30. Mai 2026.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

  • Bayern München

    Der Fußball-Verein Bayern München ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Die Mannschaft ist schon sehr oft Deutscher Meister geworden. In Europa hat sie mehrmals die Champions League gewonnen.

zum Wörter-Buch