Bayern München gewinnt gegen Paris Saint-Germain

Bayern München hat in Paris gegen Paris Saint-Germain gewonnen. (dpa / AP / Thibault Camus)

Das Spiel von Bayern München war in Paris. Gleich in der 1. Halb-Zeit hat Luis Díaz 2 Tore für Bayern geschossen. Aber dann hat er nach einem Foul kurz vor der Pause die rote Karte bekommen. Das heißt: Die Mannschaft von Bayern hatte die ganze 2. Halb-Zeit nur 10 statt 11 Spieler. Paris Saint-Germain schoss zwar noch ein Tor, aber am Ende gewannen die Bayern dann mit 2 zu 1.

Bayer Leverkusen hat den 1. Sieg in dieser Saison in der Champions League geholt. Die Leverkusener gewannen in Lissabon gegen Benfica Lissabon mit 1 zu 0. Borussia Dortmund hat dagegen ziemlich hoch verloren. Manchester City gewann gegen die Dortmunder mit 4 zu 1.