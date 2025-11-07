Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Bayern München gewinnt gegen Paris Saint-Germain

In der Fußball-Champions-League hat Bayern München gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Auch Bayer Leverkusen gewann gegen Benfica Lissabon. Borussia Dortmund hat dagegen sein Spiel gegen Manchester City verloren.

Das Foto zeigt Luis Dáiz von Bayern München. Er freut sich über ein Tor.
Bayern München hat in Paris gegen Paris Saint-Germain gewonnen. (dpa / AP / Thibault Camus)
Das Spiel von Bayern München war in Paris. Gleich in der 1. Halb-Zeit hat Luis Díaz 2 Tore für Bayern geschossen. Aber dann hat er nach einem Foul kurz vor der Pause die rote Karte bekommen. Das heißt: Die Mannschaft von Bayern hatte die ganze 2. Halb-Zeit nur 10 statt 11 Spieler. Paris Saint-Germain schoss zwar noch ein Tor, aber am Ende gewannen die Bayern dann mit 2 zu 1.
Bayer Leverkusen hat den 1. Sieg in dieser Saison in der Champions League geholt. Die Leverkusener gewannen in Lissabon gegen Benfica Lissabon mit 1 zu 0. Borussia Dortmund hat dagegen ziemlich hoch verloren. Manchester City gewann gegen die Dortmunder mit 4 zu 1.
Wörter-Buch

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

