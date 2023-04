Der Spieler von Manchester Erling Haaland ist rechts im Bild. Der Spieler von Bayern München Dayot Upamecano ist links im Bild. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Bayern hat das Spiel mit 0 zu 3 Toren verloren. Es war das Hin-Spiel im Viertel-Finale. Das Rück-Spiel ist am Mittwoch. Dann entscheidet sich, ob Bayern aus der Champions League ausscheidet. Bayern München ist der einzige Verein aus Deutschland, der in dieser Saison noch in der Champions League spielt.

Bayern hatte auch schon ein anderes wichtiges Spiel verloren: Im DFB-Pokal ist Bayern ausgeschieden. Die Mannschaft hatte im Viertel-Finale gegen Freiburg verloren.