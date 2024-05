Friedrich Merz ist der Chef von der Partei CDU. Er ist auf dem Partei-Tag in Berlin wieder-gewählt worden. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In dem Programm steht, was die CDU in den nächsten Jahren machen will. Zum Beispiel will die CDU eine strengere Asyl-Politik. Die Partei sagt: Es sollen nicht mehr so viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Deshalb will sie Menschen schneller wieder weg-schicken. Das nennt man Abschiebung.

In dem Programm geht es auch um das Thema Arbeit. Die CDU will mehr Menschen dazu bringen, einen Job oder eine Ausbildung zu machen. Und die Menschen sollen länger arbeiten. Sie sollen also später in Rente gehen.

In dem Programm geht es auch um das Thema Bundes-Wehr. Die CDU findet: Alle jungen Menschen sollen bald wieder zur Bundes-Wehr gehen. Das nennt man Wehr-Pflicht. Oder sie sollen für ein Jahr einen Dienst für die Gemeinschaft machen. Sie sollen zum Beispiel in Kitas oder Kranken-Häusern arbeiten oder im Umwelt-Schutz.

Die CDU hat auch über Europa und über die Europa-Wahl im Juni geredet. Die CDU will zum Beispiel die Ukraine im Kampf gegen Russland noch mehr unterstützen.

Bei dem Treffen in Berlin gab es auch eine Wahl. Die Mitglieder haben Friedrich Merz als Chef von der CDU wieder-gewählt.