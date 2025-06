Deutsche Filme-Macherin Schilinski bekommt in Cannes einen Preis

Die deutsche Filme-Macherin Mascha Schilinski hat in Cannes einen Preis gewonnen. (picture alliance / Scott Garfitt / Invision / AP / Scott A Garfitt)

Filme-Macherin ist ein anderes Wort für Regisseurin. Schiliniski hat den Film gemacht "In die Sonne schauen". Der Film erzählt die Geschichte von 4 Frauen. Die Frauen leben auf einem Bauern-Hof. Sie haben schlimme Erfahrungen gemacht. Der Film kommt am 11. September in die deutschen Kinos.

Den wichtigsten Preis in Cannes hat ein Regisseur aus dem Land Iran bekommen. Der Regisseur heißt Jafar Panahi. Er hat seinen Film heimlich im Iran gedreht. Die Zuschauer in Cannes waren begeistert. Sie haben 8 Minuten lang geklatscht. Der Film handelt von Gefangenen im Iran. Der Iran ist kein freies Land. Gefangene werden oft gefoltert.