Cannabis wird oft in kleinen Plastik-Tütchen verkauft. (Getty Images / fStop / Norman Posselt)

Cannabis ist eine Pflanze. Teile von der Pflanze werden als Rausch-Mittel genutzt. Man kann zum Beispiel getrocknete Blätter von der Pflanze rauchen. Manche sagen: Damit kann ich mich entspannen. Andere sagen: Cannabis ist gefährlich und kann abhängig machen.

Bisher war Cannabis in Deutschland verboten. Viele Leute haben Cannabis heimlich selbst angebaut. Oder sie haben es heimlich bei Drogen-Händlern gekauft. Die Parteien SPD, Grüne und FDP regieren in Deutschland. Sie haben in ihrem Koalitions-Vertrag gesagt: Cannabis soll unter bestimmten Bedingungen erlaubt werden.

Der deutsche Gesundheits-Minister heißt Karl Lauterbach. Er hat erklärt, was geplant ist. Cannabis soll erstmal zu Hause erlaubt werden. Erwachsene dürfen 25 Gramm Cannabis besitzen. Und sie dürfen 3 Pflanzen anbauen und davon ernten. Außerdem soll es besondere Vereine geben, in denen man Cannabis bekommen kann. Dort muss man Mitglied werden.

Später soll es auch spezielle Geschäfte geben, die Cannabis verkaufen dürfen. Die Geschäfte wird es erstmal nur in bestimmten Gegenden geben. Fachleute beobachten dort, wie der Verkauf funktioniert.

Der Gesundheits-Minister sagt: Wir wollen, dass es weniger illegalen Verkauf gibt. Die Qualität von dem Cannabis soll stärker kontrolliert werden. Bisher verkaufen Drogen-Händler immer wieder verunreinigte Cannabis-Produkte. Das heißt: Sie mischen Chemie, Sand, Zucker oder Gewürze in das Cannabis. Das kann gefährlich werden.

Über die Erlaubnis für Cannabis hat es viel Streit gegeben. Manche sagen: Wenn Cannabis erlaubt wird, nehmen es immer mehr Leute. Ärzte sagen auch: Cannabis kann psychisch krank machen. Man kann zum Beispiel Angst bekommen. Cannabis ist vor allem für Menschen unter 25 Jahren gefährlich. Denn bei jungen Menschen ist das Gehirn noch nicht fertig entwickelt. Cannabis stört die Gehirn-Entwicklung.