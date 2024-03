Campino wird Gast-Professor. Die Karten zu seinen Unterrichts-Stunden werden nicht verkauft. Sie werden an Studentinnen und Studenten verlost. (picture alliance / KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Campino wird 2 Vorlesungen machen. Vorlesungen sind Unterrichts-Stunden an der Universität. Campino macht seine Vorlesungen an der Universität in seiner Heimat-Stadt Düsseldorf. Campino ist kein richtiger Universitäts-Lehrer. Er ist also nicht Professor. Er ist nur Gast-Professor.

Die Universitäts-Chefin sagt: Campino ist nicht nur ein Sänger. Er spricht auch über Politik und vieles mehr. Sie findet es spannend, was Campino in seinen Vorlesungen erzählen wird. In einer Vorlesung soll es um Texte gehen, die Campino gerne mag. Zum Beispiel geht es um Gedichte von Erich Kästner oder Lieder-Texte von der Band Kraftwerk.

Campino selbst sagt: Ich bin zwar schon älter. Aber jetzt schaffe ich es doch noch zur Uni. Er sagt auch: Schade, dass meine Eltern schon gestorben sind und das nicht mehr mitbekommen.

In Düsseldorf gibt es jedes Jahr eine berühmte Gast-Professorin oder einen Gast-Professor.