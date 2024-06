BVB unterliegt Madrid: Tränen und Enttäuschung bei den BVB-Spielern (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das Finale der Champions League war in der Stadt London in England. Borussia Dortmund hat erst sehr gut gespielt. Dortmund hat aber kein Tor geschossen. In der 2. Halbzeit hat Madrid zwei Tore geschossen.