2. Warn-Tag in Deutschland

In Deutschland hat es den 2. Warn-Tag gegeben. Die Behörden wollen damit die Menschen vor Gefahren und Katastrophen warnen. Die Behörden haben am 8. Dezember um 11 Uhr geprüft, ob die Warn-Systeme klappen. Die Behörden haben an viele Millionen Menschen Warn-Meldungen an die Handys geschickt. Die Warnungen gab es 45 Minuten lang.

09.12.2022