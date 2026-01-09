Bundes-Kanzler Merz: Deutschland könnte der Ukraine mit Soldaten helfen

Bei einem Waffen-Stillstand könnte die Bundes-Wehr dabei helfen, die Ukraine zu beschützen. (IMAGO / Steinsiek.ch)

Der deutsche Bundes-Kanzler heißt Friedrich Merz. Er hat gesagt: Deutsche Soldaten und Soldatinnen könnten in Nachbar-Ländern von der Ukraine stationiert werden. Zum Beispiel in Rumänien, Polen oder Ungarn. Dafür muss es aber einen Waffen-Stillstand geben.

Merz war auf einem Treffen von Ländern, die die Ukraine unterstützen. Das Treffen war in dem Land Frankreich. Die Länder Frankreich und Groß-Britannien haben bei dem Treffen gesagt: Bei einem Waffen-Stillstand würden wir Soldaten in die Ukraine schicken. Die Soldaten sollen auch dabei helfen, das ukrainische Militär wieder aufzubauen.

Ein Waffen-Stillstand zwischen Russland und der Ukraine ist noch nicht in Sicht. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass Russland mit europäischen Soldaten in der Ukraine einverstanden wäre.