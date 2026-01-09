Nachrichten in
Bundes-Kanzler Merz: Deutschland könnte der Ukraine mit Soldaten helfen

Mehrere Länder bemühen sich um ein Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Eine wichtige Frage für einen Waffen-Stillstand ist: Wer beschützt die Ukraine, damit Russland die Ukraine nicht doch wieder angreift? Jetzt haben mehrere Länder gesagt: Unsere Soldaten und Soldatinnen können dabei helfen. Auch Deutschland hat das gesagt.

4 Bundeswehr-Soldaten tragen bei einer Übung Uniform und Waffen. Sie haben ihre Gesichter mit Tarn-Farbe geschminkt. Sie stehen und hocken auf einer Wiese.
Bei einem Waffen-Stillstand könnte die Bundes-Wehr dabei helfen, die Ukraine zu beschützen. (IMAGO / Steinsiek.ch)
Der deutsche Bundes-Kanzler heißt Friedrich Merz. Er hat gesagt: Deutsche Soldaten und Soldatinnen könnten in Nachbar-Ländern von der Ukraine stationiert werden. Zum Beispiel in Rumänien, Polen oder Ungarn. Dafür muss es aber einen Waffen-Stillstand geben.
Merz war auf einem Treffen von Ländern, die die Ukraine unterstützen. Das Treffen war in dem Land Frankreich. Die Länder Frankreich und Groß-Britannien haben bei dem Treffen gesagt: Bei einem Waffen-Stillstand würden wir Soldaten in die Ukraine schicken. Die Soldaten sollen auch dabei helfen, das ukrainische Militär wieder aufzubauen.
Ein Waffen-Stillstand zwischen Russland und der Ukraine ist noch nicht in Sicht. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass Russland mit europäischen Soldaten in der Ukraine einverstanden wäre.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Waffen-Stillstand

    Bei einem Krieg kämpfen verschiedenen Gruppen mit Waffen gegeneinander. Manchmal sagen diese Gruppen, dass sie einen Waffen-Stillstand wollen. Dann legen die Gruppen ihre Waffen weg und bekämpfen sich erstmal nicht mehr. Das kann auch dazu führen, dass die Gruppen Frieden schließen.

  • Bundes-Kanzler oder Bundes-Kanzlerin

    Der Bundes-Kanzler oder die Bundes-Kanzlerin ist Chef von der Bundes-Regierung. Er oder sie legt fest, welche Politik in Deutschland gemacht wird. Damit hat er oder sie die meiste politische Macht. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Bundestag gewählt.

