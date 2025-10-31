Bundes-Wehr will versprochene Grund-Stücke behalten

Die Bundeswehr braucht ihre Flächen doch selbst. Dort üben zum Beispiel Panzer-Fahrer. (Imago | Joeran Steinsiek)

Die Bundes-Wehr braucht die Grund-Stücke nun doch selbst. Das liegt an den Kriegen in der Welt. In Zukunft soll es wieder mehr Soldaten, Fahr-Zeuge und Waffen bei der Bundes-Wehr geben.

Für die Bundes-Länder und die Städte bringt das Probleme. Für manche Flächen gab es schon fertige Pläne. Auf Bundes-Wehr-Flächen sind in den letzten Jahren zum Beispiel Wohn-Häuser und Fabriken gebaut worden.

Die Bundes-Wehr sagt: Wir wissen, dass unsere Entscheidung Bundes-Ländern und Städten Schwierigkeiten macht. Wir wollen mit ihnen darüber reden.