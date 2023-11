Bundes-Kanzler Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck müssen eine Lösung für das Finanzierungs-Problem finden. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Während der Corona-Pandemie hat das Land Deutschland Kredite aufgenommen. Kredite bedeuten, dass man sich Geld leiht. Diese Kredite waren eine Ausnahme. Die Bundes-Regierung versucht normalerweise, nicht zu viele Schulden zu machen. So etwas nennt sich Schuldenbremse.

Von den Krediten aus der Corona-Pandemie ist noch viel Geld übrig. Dieses Jahr waren es 60 Milliarden Euro. Die 60 Milliarden Euro wollte die Bundes-Regierung für Klima-Schutz-Projekte nutzen. Im Haushalts-Plan für das Jahr 2024 war dieses Geld eingeplant. Die 60 Milliarden Euro waren aber eigentlich für die Corona-Hilfen und nicht für Klima-Schutz-Projekte bestimmt. Deshalb hat das Bundes-Verfassungs-Gericht diesen Plan verboten.

Der Bundes-Finanz-Minister von Deutschland heißt Christian Lindner. Er hat erst einmal alle Ausgaben für den Klima-Schutz gestoppt. Denn für Lindner ist es wichtig, dass Deutschland keine weiteren Schulden macht. Der Bundes-Wirtschafts-Minister von Deutschland heißt Robert Habeck. Er will anders als Christian Lindner auch im Jahr 2024 Klima-Schutz-Projekte bezahlen. Auch er will keine weitern Schulden für das Land Deutschland. Daher fordert Habeck, die fehlenden 60 Milliarden Euro an anderen Stellen einzusparen.

Der Bundestag will sich jetzt von Experten beraten lassen. Die Beratungen im Bundestag über den Haushalt sollen wie geplant am 1. Dezember beginnen.