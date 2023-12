Wahl wird wiederholt

In Berlin mussten die Menschen bei der Bundestags-Wahl lange warten. (dpa)

Das hat das Bundes-Verfassungs-Gericht in der Stadt Karlsruhe entschieden. Die Wahl muss aber nicht in ganz Berlin wiederholt werden. In mehr als 400 Wahl-Bezirken von Berlin müssen die Menschen neu wählen. Insgesamt gibt es mehr als 2.000 Wahl-Bezirke in Berlin.

Grund für die Wiederholung: Bei der Stimm-Abgabe bei der letzten Bundestags-Wahl im September 2021 gab es viele Fehler. An dem Tag war in Berlin auch eine große Sport-Veranstaltung. Und es gab die Corona-Pandemie. Deshalb war die Wahl in Berlin sehr chaotisch. Vor den Wahl-Lokalen mussten die Menschen lange warten. Es gab zu wenige Wahl-Kabinen. Manche Stimmen wurden erst nach dem Wahl-Ende um 18 Uhr abgegeben.

Der Bundestag hatte deshalb schon letztes Jahr beschlossen, die Wahl in manchen Bezirken zu wiederholen. Aber die Unions-Fraktion von den Parteien CDU und CSU hat gesagt: Das reicht uns nicht. Wir wollen eine größere Neu-Wahl. Deshalb hat die Fraktion Beschwerde eingelegt. Und die war jetzt zum Teil erfolgreich.

Die Wahl soll am 11. Februar wiederholt werden. Mit der Wahl könnte sich auch die Zusammen-Setzung von dem Bundes-Tag ändern. Die Partei die Linke könnte dann vielleicht nicht mehr im Bundes-Tag sein. Aber die Linke hat gesagt: Wir glauben nicht, dass das passieren wird.