In den Debatten im Bundestag rufen Politiker öfter dazwischen oder schimpfen laut. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Reuhl)

Das Ordnungs-Geld steigt von 1.000 auf 2.000 Euro. Wenn eine Politikerin oder ein Politiker sich häufig schlecht benimmt, kann das sogar 4.000 Euro kosten. Es gibt auch noch andere Strafen. Die Regeln stehen in der Geschäfts-Ordnung von dem Bundestag.

Besonders Abgeordnete von der AfD rufen in den Debatten öfter dazwischen oder schimpfen laut. Die AfD sagt: Die neuen Regeln sind falsch. Die anderen Parteien wollen nur, dass wir unsere Meinung nicht mehr sagen.

Die Bundestag-Präsidentin heißt Julia Klöckner. Klöckner ist von der Partei CDU. Sie sorgt dafür, dass sich alle Abgeordneten die Regeln halten. Klöckner sagt: Bei den höheren Strafen geht es nicht um Schikane. Das Parlament muss ordentlich arbeiten können.