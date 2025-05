Hamburg und Köln steigen in die Fußball-Bundes-Liga auf

Der 1. FC Köln feiert den Aufstieg. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Die Bundes-Liga ist die höchste Fußball-Liga in Deutschland. Da spielen die besten Mannschaften. Die beiden besten Mannschaften aus der 2. Liga steigen in die Bundes-Liga auf. Das sind in diesem Jahr die Vereine 1. FC Köln und Hamburger SV. Dafür steigen aus der Bundes-Liga die beiden letzten Vereine Holstein Kiel und VfL Bochum ab.

Es gibt auch noch die Relegation. Da spielt der Dritt-Letzte aus der Bundes-Liga gegen den Dritten aus der 2. Liga. Der Gewinner nach 2 Spielen darf in der Bundes-Liga spielen. Die beiden Vereine in der Relegation heißen 1. FC Heidenheim und SV Elversberg.