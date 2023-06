Spielerinnen und Spieler von Bayern München feiern in der Stadt München die Meisterschaft. (AP / Matthias Schrader)

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft war in dieser Saison bei den Männern besonders spannend. Die Vereine Bayern München und Borussia Dortmund haben am Ende um die Meisterschaft gekämpft. Erst am letzten Spieltag war klar, wer Meister wird. Borussia Dortmund ist 2. geworden.

Die Fans in Dortmund sind traurig, weil es nicht geklappt hat mit der Meisterschaft. Borussia Dortmund ist schon 8 mal Deutscher Meister im Fußball geworden - zuletzt 2012. Seitdem ist immer Bayern München Meister geworden.

Das Frauen-Team von Bayern München hat zuletzt gegen Turbine Potsdam mit 11 zu 1 gewonnen. Fans und Spieler freuen sich. In München haben viele Menschen die Meisterschaft gefeiert.