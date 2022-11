Einigung beim Bürger-Geld

Hartz 4

Hartz 4 ist Geld vom Staat. Hartz 4 bekommen Menschen, die kein Geld in ausreichender Höhe verdienen. Zum Beispiel, weil sie keinen Arbeits-Platz finden. Hartz 4 war eigentlich der Name von einem Gesetz. Der richtige Name für das Geld ist Arbeitslosen-Geld 2. Damit man das Geld bekommt, muss man zum Job-Center gehen. Dort muss man einen Antrag stellen.