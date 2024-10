Bei der Buch-Messe in Frankfurt werden viele neue Bücher vorgestellt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Auf der Buch-Messe sind wie jedes Jahr viele Schrift-Stellerinnen und Schrift-Steller zu Gast. Sie lesen aus ihren Büchern vor. Die Buch-Messe hat jedes Jahr auch ein Gast-Land. Aus diesem Land gibt es dann besonders viele Bücher zu sehen. Das Gast-Land ist in diesem Jahr Italien.

Die Buch-Messe will barriere-frei sein. Roll-Stuhl-Fahrer müssen keinen Eintritt bezahlen. Menschen mit Seh-Behinderung können eine Begleitung auf der Messe bekommen. Das heißt: Jemand geht mit den seh-behinderten Menschen über die Messe.

Es gibt auch ein Tast-Modell von der Messe. Das bedeutet: Blinde Menschen können dort ertasten, wie die Gebäude von der Messe gebaut sind. So können sie sich die Messe besser vorstellen.

Außerdem gibt es Gebärden-Dolmetscher. Sie machen bei Lesungen und Diskussionen mit. Dort übersetzen sie das, was die Leute sagen, in Deutsche Gebärden-Sprache.

Kurz vor Beginn der Buch-Messe wird immer der Deutsche Buch-Preis vergeben. Den Preis bekommt in diesem Jahr die Schriftstellerin Martina Hefter. Mit dem Preis wird der beste Roman in deutscher Sprache geehrt. Der Roman von Martina Hefter heißt "Hey guten Morgen, wie geht es Dir?". Es gibt den Roman auch in einer barriere-freien Ausgabe.

In dem Buch geht es um eine Frau mit dem Namen Juno. Sie pflegt am Tag ihren kranken Mann. In der Nacht schreibt Juno im Internet mit Männern, die ihr Liebe vorspielen. Dabei kommen aber echte Gefühle auf.

In der engeren Auswahl für den Deutschen Buch-Preis waren dieses Mal 6 Bücher. Alle 6 Bücher gibt es als E-Book als barriere-freie Ausgabe.