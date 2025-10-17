In Frankfurt ist Buch-Messe

Die Buch-Messe beginnt wieder in Frankfurt am Main. (dpa / Arne Dedert)

Insgesamt machen als mehr als 90 Länder mit. Es kommen mehr als 1.000 Autorinnen und Autoren. Jedes Jahr gibt es auf der Messe ein Gast-Land. Über dieses Land kann man besonders viel lernen. In diesem Jahr sind das die Philippinen. Die Philippinen sind ein Land, das aus vielen Inseln besteht. Das Land liegt in Asien.

Vor Beginn von der Buch-Messe gibt es immer einen Preis: den Deutschen Buch-Preis. Den hat diesmal die Schriftstellerin Dorothee Elmiger gewonnen - für ihren Roman "Die Holländerinnen". Es geht in dem Roman um 2 Frauen aus den Niederlanden. Die Frauen sind im Urwald in Süd-Amerika verschwunden. Der Buch-Preis ist ein sehr wichtiger Preis. Wenn ein Buch den Preis bekommen hat, kaufen es viele Menschen.

Die Messe dauert bis zum 19. Oktober.