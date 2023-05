Die Rahmede-Tal-Brücke ist gesprengt. (Christoph Reichwein / dpa)

Experten haben 2.000 Löcher für den Spreng-Stoff in die Brücke gebohrt. Die Brücke war 70 Meter hoch. Die Experten haben 150 Kilo-Gramm Spreng-Stoff verwendet, damit die Brücke an den richtigen Stellen einstürzt. In der Nähe sind Wohn-Häuser. Sie sollten nicht beschädigt werden.

In den nächsten Monaten wird der Schutt von der Brücke weggeräumt. Es wird Jahre dauern, bis die neue Brücke fertig gebaut ist. Experten meinen: In Deutschland müssen 4.500 Brücken neu gebaut werden.