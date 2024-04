Das Container-Schiff ist gegen die Brücke gefahren. (Kaitlin Newman/AP/dpa)

Der Unfall war in der Nacht. 8 Bau-Arbeiter haben auf der Brücke gearbeitet. Sie sind ins Wasser gefallen. 2 wurden gerettet. Die Rettungs-Kräfte sagen: Die anderen 6 Bau-Arbeiter sind gestorben.

Zeitungen in den USA schreiben: Bei dem Schiff ist der Motor ausgefallen. Das Schiff konnte deshalb nicht mehr lenken. Deswegen ist es vor den Brücken-Pfeiler gefahren. Den Männern und Frauen auf dem Schiff ist nichts passiert. Auf dem Schiff sind viele Container. In manchen Containern sind auch giftige Stoffe.

Der Hafen in Baltimore ist einer von den wichtigsten Häfen an der Ost-Küste in den USA. Viele Firmen nutzen den Hafen, zum Beispiel Auto-Hersteller. Jetzt können aber Schiffe viele Teile von dem Hafen nicht mehr erreichen.