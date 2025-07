Streit über Wahl von Verfassungs-Richterin

In der Politik und in den Medien wird aktuell über Frauke Brosius-Gersdorf gesprochen. Die Partei SPD will, dass sie Richterin am Bundes-Verfassungs-Gericht wird. Politiker von CDU und CSU haben Brosius-Gersdorf aber kritisiert. Jetzt hat sie sich dagegen gewehrt.