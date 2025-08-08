Brosius-Gersdorf will nicht mehr Verfassungs-Richterin werden

Frauke Brosius-Gerdorf tritt nicht mehr als Kandidatin für das Verfassungs-Gericht an. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Brosius-Gersdorf sagt: Viele Politiker von CDU und CSU wollen mich nicht wählen. Ich trete deshalb nicht mehr als Kandidatin an. Sie sagt auch: Ich will nicht, dass die Koalition weiter über mich streitet. Denn das schadet der Demokratie.

Vor einigen Wochen sollte der Bundestag insgesamt 3 neue Verfassungs-Richter wählen. Doch die Abstimmung wurde kurz vorher abgesagt.

Politiker von CSU und CDU haben gesagt: Die Kandidatin Brosius-Gersdorf ist für das Bundes-Verfassungs-Gericht nicht geeignet. Sie hat in ihrer Doktor-Arbeit möglicherweise Fehler gemacht.

Politiker von dem Regierungs-Partner SPD sagen: Das war eine Ausrede. CDU und CSU wollten Brosius-Gersdorf aus einem anderen Grund verhindern. Einige Politiker und Politikerinnen haben Äußerungen über Abtreibung kritisiert.

Der Streit bei der Richter-Wahl zeigt: CDU, CSU und SPD arbeiten gerade nicht gut zusammen.

Im September gibt es eine neue Abstimmung im Bundestag. Die SPD muss bis dahin einen neuen Kandidaten für das Gericht finden.